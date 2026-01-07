Šta kaže Zakon o čišćenju snijega: Kazne do 10.000 KM

Uklanjanje i čišćenje snijega i leda s ulica, trotoara, prilaza zgradama i kućama, kao i s krovova objekata, u Kantonu Sarajevo, ali i u drugim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, regulirano je zakonima o komunalnoj čistoći, cestama i upravljanju zgradama, pri čemu su nadležnosti jasno raspoređene između komunalnih preduzeća, općina, upravitelja zgrada, pravnih lica i samih građana, dok nadzor nad provođenjem ovih obaveza vrše inspekcijski organi.

Prema Zakonu o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, uklanjanje snijega s javnih površina u nadležnosti je komunalnih preduzeća, dok su za uklanjanje snijega s ostalih površina odgovorni oni koji te površine koriste ili kojima su povjerene na upravljanje.

Zakon precizira da uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površinama koje nisu javne vrše preduzeća ili druga pravna lica kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje, dok uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred stambenih zgrada u vlasništvu građana vrše vlasnici tih zgrada.

Nadalje, upravitelji zgrada dužni su čistiti i posipati pristupne puteve i pločnike oko zgrada na površinama koje nisu javne, dok su vlasnici stambenih objekata obavezni čistiti i posipati pločnike ispred svojih kuća.

U četiri gradske općine na području Sarajeva, za čišćenje snijega na javnim površinama je zaduženo Kantonalno javno komunalno preduzeće (KJKP) Rad.

Iz Općine Novo Sarajevo za Fenu su kazali da su u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS, vlasnici stambenih objekata dužni ukloniti snijeg, led i ledenice s krovova ukoliko predstavljaju opasnost za prolaznike ili imovinu, dok su upravitelji stambenih zgrada odgovorni za uklanjanje snijega i leda s krovova i prilaza zgradama koje su u njihovom upravljanju.

– Korisnici poslovnih prostora, uključujući trgovinske, ugostiteljske i druge poslovne objekte, obavezni su osigurati čišćenje krovova i pristupnih površina koje koriste. Nadzor nad provođenjem ovih obaveza vrši Kantonalna komunalna inspekcija, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS, dok je Općina Novo Sarajevo najavila da će njena općinska inspekcija u narednom periodu vršiti obilazak poslovnih prostora i ugostiteljskih objekata, te upozoravati odgovorna lica na zakonske obaveze, s ciljem poduzimanja preventivnih mjera i smanjenja rizika po sigurnost građana – naveli su iz Općine Novo Sarajevo.

Zakon o cestama Kantona Sarajevo predstavlja krovni propis kojim je, između ostalog, definirano održavanje cesta koje su u nadležnosti općine, uključujući i zimsko održavanje.

– Za zimsko održavanje u ovoj sezoni planirana su sredstva u iznosu od 400.000 KM. Zakon o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo propisuje novčane kazne za fizička i pravna lica, kao i upravitelje objekata koji ne izvršavaju obaveze uklanjanja snijega i leda, a nadzor i izricanje kazni vrše komunalni redari i kantonalni inspektori, po službenoj dužnosti ili na osnovu zaprimljenih prijava građana – naveli su.

U Općini Stari Grad Sarajevo navode da čišćenje snijega i leda s krovova privatnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja u nadležnosti je vlasnika objekata, odnosno upravitelja zgrada, dok nadležnost za javne objekte zavisi od institucije ili pravnog subjekta koji upravlja tim objektom.

– Finansijski iznosi za zimsko održavanje regulisani su ugovorom sa KJKP Rad, a obračun se vrši isključivo po izvršenim radovima. Građani se mogu obratiti Općini Stari Grad Sarajevo, koja dio problema rješava putem svojih službi na terenu, dok se ostale prijave i zahtjevi prosljeđuju KJKP Rad i drugim firmama zaduženim za zimsko održavanje stajališta, trotoara i drugih javnih površina, uz planove za unapređenje kapaciteta kroz nabavku dodatne mehanizacije – naveli su ove općine.

U Općini Centar Sarajevo navode da je oblast zimskog održavanja regulisana Zakonom o cestama Federacije BiH, Zakonom o cestama Kantona Sarajevo i Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo. Općina Centar priprema Program zimskog održavanja cesta na period od četiri godine, koji usvaja Općinsko vijeće, a na osnovu kojeg se provodi postupak javne nabavke za izbor izvođača radova i nadzora nad radom zimske službe. Za tekuću zimsku sezonu zaključen je ugovor sa KJKP Rad za održavanje ulica u zimskom periodu od 15. novembra 2025. do 15. marta 2026. godine, u iznosu od 722.598,51 KM, uz napomenu da su navedena sredstva planirana i da se isplata vrši po situacijama, odnosno prema izvršenim radovima.

– Uklanjanje snijega i sprečavanje poledice sa saobraćajnica na kojima je upravitelj općina, uključujući i trotoare, vrši KJKP Rad prema ugovoru, operativnom planu i programu rada zimske službe, dok su za čišćenje pločnika neposredno uz stambene objekte zaduženi vlasnici ili korisnici tih zgrada, a za pločnike i pristupne puteve oko poslovnih zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici poslovnih objekata. Javne staze u parkovskim površinama dužno je čistiti preduzeće KJKP Park, dok su stajališta u obavezi komunalnih preduzeća GRAS i Centrotrans. Privatni i kolektivni stambeni objekti odgovornost su etažnih vlasnika putem upravitelja zgrada, u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada i općinskom odlukom o komunalnom redu, dok je za održavanje javnih objekata odgovoran organ ili pravno lice koje objekt koristi ili njime upravlja, osim u slučajevima kada je čišćenje definisano posebnim ugovorom – kazali su iz Općine Centar.

Direktor OKI Upravitelja d.o.o. Muhidin Omerović za Fenu pojašnjava da Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade propisuje uklanjanje snijega i ledenica s krova kao hitnu popravku ukoliko isti zbog težine mogu oštetiti krov ili predstavljaju opasnost po sigurnost etažnih vlasnika i prolaznika.

– Za ostale radove na čišćenju snijega primjenjuju se odredbe Zakona o stvarnim pravima, prema kojima je upravnik nalogoprimac suvlasnika, kao i odredbe Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i pripadajućih podzakonskih akata. Radovi se realizuju vlastitom radnom snagom upravnika, a u slučaju nedostatka iste angažira se podizvođači, pri čemu efikasnost realizacije zavisi od dinamike zaprimanja zahtjeva, stanja na terenu i količine padavina. Sigurnost stanara i prolaznika, kako navode, osigurava se prvenstveno uklanjanjem snijega i ledenica sa krovova, te označavanjem rizičnih mjesta trakama upozorenja. Održavanje zajedničkih dijelova zgrada finansira se iz zajedničke rezerve, a zakon propisuje kazne za upravnike u iznosu od 2.000 do 10.000 KM ukoliko ne realizuju poslove hitne popravke ili redovnog održavanja – rekao je Omerović.

Kada je riječ o drugim gradovima u FBiH, u Tuzli je za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina odgovorno JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, kojem je Grad Tuzla povjerio poslove održavanja zimske službe, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

– U periodu zimske službe od 15. novembra do 15. marta, Služba za komunalne poslove Grada Tuzla svakodnevno vrši nadzor i kontrolu očišćenih javnih površina, a za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 770.000 KM. Operativni plan zimske službe donesen je na osnovu prijedloga nadležne službe, dok su obaveze i kaznene mjere definisane Odlukom o komunalnom redu, čiju primjenu vrši Služba za inspekcijske poslove – naveli su iz iz Grada Tuzla.

Također najavljuju i nabavku nove mehanizacije te dodatna sredstva za održavanje javnih površina, u skladu sa širenjem grada.

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla navodi da su za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina odgovorna javna komunalna preduzeća ili pravna i fizička lica kojima je povjereno vršenje poslova zimske službe, dok su za staze, stepeništa i puteve na javnim zelenim površinama odgovorna lica kojima je povjereno održavanje tih površina.

– Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorni su korisnici poslovnih prostora, a s krovova stambenih zgrada vlasnici ili korisnici stanova. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta i sličnih prostora odgovorna su pravna lica koja tim površinama upravljaju, dok su za trotoare uz zgrade odgovorni vlasnici zgrada ili korisnici stanova i poslovnih prostora, a za trotoare ispred poslovnih prostora odgovorni su vlasnici i korisnici poslovnih prostora u širini i dužini najmanje dva metra. Propisane su novčane kazne u iznosima od 30 do 10.000 KM, u zavisnosti od statusa prekršioca – ističu iz inspekcijskog odjela Grada Tuzla.

U gradu Mostaru komunalna inspekcija vrši nadzor nad primjenom Odluke o komunalnom redu, uključujući uklanjanje snijega i leda sa javnih površina, poslovnih i stambenih objekata, kao i prilaza zgradama, pri čemu su propisane novčane kazne u rasponu od 100 do 10.000 KM, zavisno od toga da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, odnosno davaocu komunalne usluge.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo navodi da se inspekcijski nadzori provode u skladu sa Zakonom o inspekcijama, kao redovni i usmjereni nadzori po službenoj dužnosti, te da su tokom aktuelnih snježnih padavina, u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti građana, subjektima nadzora iz komunalnih oblasti upućena upozorenja o zakonskim obavezama, uključujući dopise prevoznicima GRAS i Centrotrans radi hitnog čišćenja stajališta, kao i dopise upravnicima zgrada u Kantonu Sarajevo u vezi sa čišćenjem snijega, uklanjanjem ledenica i kontrolom stanja fasada,pišu Vijesti

Inspekcija u stambenoj oblasti upozorila je upravnike na obaveze propisane Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, pozivajući ih da, u saradnji sa etažnim vlasnicima i nadležnim organima, hitno poduzmu zakonom propisane aktivnosti kako bi se preventivnim djelovanjem spriječile eventualne neželjene posljedice, dok su sva pravna i fizička lica pozvana da učestvuju u čišćenju snijega u skladu sa zakonskim obavezama, uz napomenu da kontrolu komunalne čistoće na terenu provode komunalni redari.

