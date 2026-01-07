Amerikanci zauzeli tanker koji prati ruska podmornica

Prema navodima koje prenosi Reuters, u operaciji su sudjelovali američka Obalna straža i vojne snage

NBC News je objavio da je’ tanker osiguran’, prema izjavi američkog dužnosnika. Operaciju je vodio Odjel za domovinsku sigurnost uz potporu američke vojske. Dužnosnik je izjavio da su američki službenici za provedbu zakona trenutno na brodu, a Domovinska sigurnost preuzima vodstvo.

Zauzimanje tankera potvrdilo je i Američko zapovjedništvo u Europi na društvenim mrežama. ‘Brod je zaplijenjen u sjevernom Atlantiku na temelju naloga koji je izdao američki savezni sud nakon što ga je pratio američki vojni brod USCGC Munro’, objavili su.

Ruska državna agencija RT ranije je objavila da je helikopter, za koji se pretpostavlja da prevozi američke vojnike, pokušao sletjeti na tanker. Ako se potvrdi, riječ bi bila o značajnoj eskalaciji koja bi mogla dodatno pogoršati odnose između Sjedinjene Američke Države i Rusija.

Brod koji je izmaknuo blokadi

Zapljena je uslijedila nakon što je tanker, koji je nekoć plovio pod imenom Bella 1, izbjegao američku pomorsku blokadu sankcioniranih plovila te u prosincu odbio pokušaje ukrcaja američke Obalne straže u blizini Venezuele. Nakon toga započela je višednevna potjera preko Atlantika.

Promjena imena i zastave

Prema podacima tvrtke za pomorsku analitiku Windward, tanker je u međuvremenu promijenio ime u Marinera i prešao pod rusku zastavu. Navodi se i da je na trup broda iscrtana ruska zastava, što se tumači kao pokušaj odvraćanja američkih snaga od zapljene.

Prema međunarodnom pomorskom pravu, brodovi koji plove pod zastavom neke države uživaju zaštitu te države, što cijeli slučaj dodatno komplicira i podiže politički ulog.

Što znamo o tankeru Marinera?

Vlasnik Marinera prethodno je bio sankcioniran od strane američkog Ministarstva financija u 2024. godini.

Tvrtku Louis Marine Shipholding Enterprises SA, sa sjedištem u Turskoj, Bidenova administracija optužila je za veze s iranskom Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).

U javnoj obavijesti koju su izdali američki dužnosnici navodi se da je tvrtka prevozila robu u ime Kuds snaga, prekomorske operativne podružnice IRGC-a. Divizija podržava naoružane skupine saveznice Irana diljem Bliskog istoka, uključujući Hute u Jemenu i Hezbollah u Libanonu.

Prema MarineTrafficu, Marinera (prije zvana Bella 1) je jedino plovilo u vlasništvu Louis Marine Shipholdinga, koje odgovara adresi tvrtke na popisu sankcija.

Američka obalna straža je prije mjesec dana imala nalog za zapljenu broda, koji je navodno prevozio iransku naftu. Zatim je promijenio kurs, promijenio ime i ponovno se registrirao kao ruski brod. Prije je bio lažno registriran pod gvajanskom zastavom. U prošlosti je prevozio venezuelansku sirovu naftu, ali trenutno je, prema izvještajima, prazan.

