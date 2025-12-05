Aca Lukas razotkrio “Zvezde Granda”: Namještali su

Lukas je u knjizi napisao zašto je napustio mjesto u žiriju i otkrio da je to zbog namještaljki!

“I danas me ljudi pitaju što sam napustio žiri Zvezda Granda. Jednostavno, shvatio sam neke igre koje mi se nisu sviđale. Nemoguće je da ljudi sa sluhom za nekoga ko zna da pjeva kažu da nema pojma ili obrnuto”, napisao je Aca i otkrio koji je trenutak bio preloman da donese ovakvu odluku.

“U polufinalu moje posljednje godine u žiriju bilo je očigledno da postoje namještaljke. Napustio sam snimanje na pola emisije, pa su me ubijedili da se vratim. Pristao sam pod jednim uslovom: da samo sjedim, šutim i ne glasam. Čuo sam poslije da je Brena govorila Saši da me izbaci, a on joj je odgovorio: ‘Kako da ga izbacim kad je on glavni?!’. Izbacio sam samog sebe. Ostao sam i u finalu žirija, ali sam opet samo ćutao i nisam glasao”.

Otkrio je i da su ga roditelji kandidata sačekivali ispred studija, ali da su nerijetko dolazili i do njegovog broja telefona,pišu Vijesti

