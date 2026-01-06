Šta je otkrilo satelitsko snimanje gornjeg toka Neretve?

Nalazi izvještaja ukazuju na povećan nivo rizika u narednim danima, piše Mostarski.ba.

-Urađena je procjena stanja za moguću situaciju na terenu sinoć i danas nakon snimanja gornjeg toka Neretve, odnosno područja Konjica i Kalinovika. Dobijene informacije odmah se proslijeđuju nadležnim službama zaštite i spašavanja, odnosno civilnim zaštitama kako bi na vrijeme mogli poduzeti preventivne mjere i obavještavanje građana, pojašnjavaju iz Ministarstva,

Ključni nalazi i procjena trenutne situacije:

Na snazi je narančasti nivo upozorenja za obilne padavine i poplave.

U naredna 2–3 dana prognozirane su obilne padavine, pri čemu evropski prognostički modeli ukazuju na kumulativne količine od 80 do 150 mm, dok lokalno količine mogu dostići i do 200 mm, naročito u južnim dijelovima zemlje.

Vodostaji u gornjem slivu rijeke Neretve već su povišeni i premašuju petogodišnje povratne vrijednosti, uz mogućnost daljnjeg rasta.

U nižim dijelovima sliva Neretve postoji vjerovatnoća pojave visokih protoka (20–30-godišnji povratni period), posebno ukoliko se ostvare prognozirane padavine.

EFAS procjene ukazuju na srednji do visok rizik od bujičnih poplava, naročito na pritokama i manjim vodotocima.

Preliminarne procjene govore da bi, u nepovoljnijem scenariju, moglo biti ugroženo oko 2.600 stanovnika, zavisno od lokalnih zaštitnih mjera i daljnjeg razvoja situacije, navode iz Ministarstva.Trenutno stanje na terenu:

Nema prijavljenih većih šteta ili prekida ključne infrastrukture.

Zabilježeni su lokalni poremećaji (otežano odvijanje saobraćaja i povremeni prekidi u napajanju električnom energijom)

Nadležne civilne zaštite kontinuirano prate stanje i postupaju u skladu sa važećim planovima.

Operativno-komunikacijski centar BiH – 112 nastavlja koordinaciju s nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima (ERCC, Copernicus EMS) te će blagovremeno informisati o svim značajnim promjenama i eventualnoj potrebi za dodatnim mjerama.

Podsjećamo, danas je zatraženo i satelitsko snimanje rjeke Trebižat u zapadnoj Hercegovini zbog mogućih poplava.

Facebook komentari