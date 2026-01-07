Mertz: Situacija u njemačkoj privredi je kritična

On navodi da dosadašnje odluke nisu dovoljno poboljšale konkurentnost njemačke ekonomije, a stanje u pojedinim sektorima je označio kao “veoma kritično”.

Prema Merzovim riječima, problemi pogađaju kako velike industrijske koncerne, tako i značajan broj srednjih i malih preduzeća, dok se u mnogim kompanijama bilježi gubitak radnih mjesta.

Ocenio je da je stanje u industriji alarmantno u pojedinim granama, bez preciziranja sektora, ali se u kontekstu pre svega misli na automobilski i prerađivački sektor, prenosi Deutsche Welle.

Upozorenje dolazi nakon 2025. godine koju su obilježili stagnacija privrednog rasta, veliki otkazi u ključnim industrijama poput automobilske, kao i talas bankrota kakav Njemačka nije vidjela godinama.

Merz je naveo da će vladajuća koalicija zbog toga morati da se fokusira na “prave političke i pravne odluke” kako bi se drastično poboljšali uslovi za poslovanje.

Posebno je istakao da se njemačka ekonomija suočava sa promijenjenim globalnim okolnostima u kojima dosadašnji modeli više ne daju rezultate,pišu Vijesti

U pismu je ocijenio da produktivnost u Njemačkoj “više nije dovoljna”, navodeći kao ključne probleme visoke troškove rada i energije, prevelike birokratske prepreke i visoka poreska opterećenja.

Merz je upozorio da samo odlučne političke i pravne mjere mogu značajno poboljšati uslove poslovanja i omogućiti njemačkoj privredi da izađe iz krize.

Kancelar je napomenuo da je neophodno fokusirati se na reforme koje će stimulisati rast i ojačati industrijsku i ekonomsku konkurentnost zemlje.

Facebook komentari