Ti i ja, zauvijek: Vjerila se Arina Sabalenka

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka rekla je “da” svom izabraniku Jorgosu Frangulisu.

Romantični čin dogodio se neposredno pred početak turnira u Indijan Velsu, gdje će Sabalenka nastupiti kao prva nositeljka. Frangulis je priredio iznenađenje koje Arina očigledno nije očekivala – uz samu ivicu bazena, u ambijentu ukrašenom mnoštvom svijeća, kleknuo je pred nju tokom večere i zaprosio je.

Preplavljena emocijama, četvorostruka Grend slem šampionka je kroz suze rekla „da“, a par je srećne vijesti podijelio sa pratiocima na društvenim mrežama uz snimak zagrljaja i poljubaca.

Sabalenka je u objavi pokazala i raskošan prsten sa ogromnim dijamantom, uz kratku i jasnu poruku: „Ti i ja zauvijek“, uz datum vjeridbe i emotikon prstena.

Odmah su uslijedile čestitke sa svih strana, a među prvima se oglasio Novak Đoković, koji je u sjajnim odnosima sa najboljom teniserkom svijeta. Ostavio je Novak niz srca ispod Arinine objave.

I njegova supruga, Jelena Đoković, takođe se pridružila čestitkama, kao i Karlos Alkaraz i mnoge druge poznate kolege i koleginice sa tura.

Frangulis je osnivač brenda superhrane Oakberi, poznatog po acai proizvodima, koji ima više od 700 prodavnica širom svijeta.

Pored poslovnog uspjeha, Jorgos je i strastveni ljubitelj automobilskih trka i učestvuje u Porsche GT3 Cup Challenge takmičenjima.

