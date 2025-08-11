Damir Džumhur opisao najtežu životnu bitku: Izgubio 11 kilograma i skoro umro

Bh. teniser Damir Džumhur je svoj najteži životni trenutak doživio u periodu nakon Roland Garrosa 2022. godine, priznao je u razgovoru za ATP.

– Sve je počelo nakon što sam izgubio kvalifikacionu prvu rundu od Fernanda Verdaska u Parizu. Imao sam jake bolove u stomaku i nakon kontakta s doktorom otišao sam u bolnicu. Dijagnosticirali su mi akutni pankreatitis i brzo su me premjestili na odjeljenje intenzivne njege, gdje sam ostao šest dana – prisjetio se Džumhur.

Dodaje da je svoj 30. rođendan proveo u bolnici, bez porodice i da mu tenis nije padao na pamet.

– Moj sin Luka rođen je prethodnog oktobra, a umjesto da uživam u životu s njim, bio sam u bolničkom krevetu u drugoj zemlji, ne znajući šta me čeka – dodao je on.

-Dani su bili dugi, posebno na početku. Bolovi su me ubijali, nisam mogao spavati osim ako mi nisu davali jake lijekove protiv bolova. Noći su bile veoma duge i činilo se kao da vrijeme ne prolazi. Ljekari nikada nisu otkrili kako sam se razbolio. Nažalost, jednostavno se iznenada dogodilo. To je moguće, ali su šanse vrlo male za nekoga ko je zdrav i ne jede loše niti previše pije – nastavio je Džumhur.

Transport u Beograd

Tražio je transport u Beograd, međutim doktori u Parizu su bili protiv toga i rekli su mu da nije u stanju da ide bilo gdje.

– Ti ljekari su ljudi koji su mi spasili život, ne mogu im dovoljno zahvaliti za to. Ali u tim teškim trenucima kroz glavu ti prolazi mnogo toga i postaneš očajan da budeš s onima koje voliš. Moj najjači osjećaj bio je potreba da budem kod kuće. Prevezli su me u Beograd, gdje sam proveo još dvije i po sedmice u bolnici. Ipak, uspio sam doživjeti jedan od najboljih trenutaka u životu – vidjeti svog sina ponovo. Dozvolili su mi posjete kada su me izveli iz intenzivne njege i dok je najsretniji trenutak u mom životu bilo rođenje Luke, drugi je bio upravo taj da sam ga vidio u bolnici – istakao je.

Tek nakon 20 dana provedenih u bolnici, počeo je oporavak. Doktori su bili zadovoljni kojom brzinom je popravio svoje zdravstveno stanje.

– Ali za mene je to bilo veoma sporo. Izgubio sam 11 kilograma i kada sam izašao imao sam samo 55 kilograma.

Odlična forma

Godine 2018. je bio 23 na svijetu. Prije godinu dana se vratio u top 100, a sada je blizu top 50.

– Igram dobar tenis, osjećam se dobro u igri i veoma sam dobar fizički na terenu. Prije 20 godina, da je neko imao probleme koje sam ja imao sa 30, vjerovatno bi odmah prestao igrati tenis. Tada su igrači penzionisali već sa 31 ili 32 godine, čak i ako su bili zdravi, dodao je Džumhur.

Džumhur je drugi put ove sezone odmjerio snage sa Karlosom Alkatrazom (Carlosom Alcarazom).

