Tramp: “U tri dana smo potopili 42 iranska broda”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) obratio se danas s Floride, gdje se sastao s čelnicima zemalja Latinske Amerike u svom golf-odmaralištu u Majamiju.

Tramp je izjavio da su američki napadi na Iran ozbiljno oslabili vojne sposobnosti te zemlje, tvrdeći da su američke snage u tri dana uništile 42 broda iranske mornarice.

Napredak vojske

Prema njegovim riječima, napredak američke vojne kampanje protiv Irana, kada bi se ocjenjivao na skali od jedan do deset, iznosio bi čak 15. Istakao je i da će američka vojna akcija “biti nešto, usluga koju zapravo pružamo, ne za Bliski istok, već za svijet”.

Tramp je rekao da se Sjedinjene Američke Države “vrlo dobro” snalaze u Iranu.

– Bilo je nevjerovatno – kazao je, dodajući da su američke snage uništile i iransku avijaciju, kao i telekomunikacionu infrastrukturu.

Svesti pogibije na minimum

Predsjednik SAD-a naveo je da će odmah nakon ovog obraćanja otići kako bi pozdravio porodice američkih vojnika koji su već poginuli u sukobu.

– Svi oni su veliki heroji u našoj zemlji koji se vraćaju kući iz Irana na drugačiji način nego što su mislili da će se vratiti kući – rekao je Tramp.

Dodao je da će Sjedinjene Američke Države svesti pogibije svojih vojnika “na minimum”.

Govoreći o iranskom režimu, Tramp je poručio: “Ovo su bili bolesni ljudi, veoma bolesni ljudi.”

