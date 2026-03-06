HISTORIČAR koji je predvidio Trumpovu pobjedu i napad na Iran: Ovaj rat će izgubiti

Prema njegovoj procjeni, američka vojska suočila bi se s nizom ozbiljnih strateških i strukturalnih problema u eventualnom dugotrajnom sukobu na Bliskom istoku.

Američka vojska ‘osmišljena za Hladni rat’

Profesor Xueqin vrlo je izravan dok objašnjava zašto smatra da bi Sjedinjene Države u takvom scenariju imale slabiju poziciju.

Američka vojska, tvrdi, osmišljena je za vođenje ‘Hladnog rata’, za dominaciju i demonstraciju moći, kao i za vojne operacije koje izazivaju ‘šok i strahopoštovanje’, piše National Herald.

‘Osmišljena je kako bi pokazala autoritet i američku moć. Američka vojska, smatra on, nije prilagođena vođenju modernog rata u 21. stoljeću. Ogroman američki ratni stroj skup je, glomazan, trom, spor i lišen strateškog promišljanja’, tvrdi.

Uz to, dodaje, sustav nabave u američkoj vojsci opterećen je problemima i interesnim vezama između Pentagona i proizvođača oružja.

‘S obzirom na moju analizu razvoja rata, mislim da Iran ima mnogo više prednosti u odnosu na Sjedinjene Države’, rekao je Jiang i dodao:

‘Stvarnost je da je trenutno riječ o ratu iscrpljivanja između Sjedinjenih Država i Irana, a Iranci su se za ovaj sukob pripremali 20 godina… u njihovoj religiji ovo je rat protiv velikog sotone… imali su mnogo probnih situacija. Prošlog lipnja bio je 12-dnevni rat tijekom kojeg su Iranci mogli ispitati i analizirati udarne kapacitete i Izraela i Sjedinjenih Država, a imali su i puno vremena, osam mjeseci, da se u potpunosti pripreme za ovaj novi napad’, objasnio je.

Zašto bi Trump ipak mogao poslati kopnene trupe?

Unatoč upozorenjima brojnih vojnih analitičara da bi slanje kopnenih snaga moglo završiti katastrofom, Jiang smatra da bi američki predsjednik Donald Trump ipak mogao donijeti takvu odluku.

‘Ako ovaj rat krene loše i Trump bude prisiljen koristiti kopnene trupe, vjerojatno će dobiti odobrenje Kongresa i to će mu dati izvanredne ratne ovlasti koje će mu omogućiti utjecaj na izbore na polovici mandata… Trump razmišlja o trećem mandatu, a na izborima ga vjerojatno neće dobiti. Ali ako traje rat i možete odgoditi izbore, a imate izvanredne ratne ovlasti i ljudi se okupe oko zastave, onda bi mogao dobiti treći mandat’, objasnio je profesor.

Oštra kritika Trumpa

U podcastu koji vodi Glenn Diesen, objavljenom 5. siječnja 2026., Jiang je vrlo otvoreno govorio o američkom predsjedniku i njegovim motivima.

‘On je mafijaški šef. I to je ono što ljudi zapravo ne razumiju kod njega. Znate, on nije predsjednik Sjedinjenih Država, on je mafijaški šef. A kad to shvatite, onda je s njim lako izaći na kraj… samo mu nemojte vjerovati. Nemojte ozbiljno shvaćati ono što govori. Nemojte vjerovati ničemu što kaže. On će učiniti ono što je u njegovu osobnom najboljem interesu, ne nužno u najboljem interesu Sjedinjenih Država, nego u vlastitom interesu. Učinit će ono zbog čega će dobro izgledati. Ovaj napad na Madura bio je kontraproduktivan za Sjedinjene Države. Stvarno je naštetio američkom ugledu u svijetu. Ameriku je prikazao kao kriminalnu organizaciju. Ali njega to ne zanima jer je na televiziji izgledao dobro.’

Zašto Iran prijeti zaljevskim državama?

Jiang također smatra da bi eventualni rat mogao imati ozbiljne posljedice za države Perzijskog zaljeva.

Prema njegovu tumačenju, zemlje Vijeća zaljevske suradnje (GCC) dobivaju oko 90 posto hrane kroz Hormuški tjesnac.

‘Znam da mnogi govore o poremećajima u globalnoj ekonomiji, ali trenutno Iranci zapravo prijete samom postojanju Saudijske Arabije, UAE-a, Bahreina i Katara. A zašto je to važno jest to što su zaljevske države zapravo ključni oslonac američke ekonomije.’

Profesor pritom upozorava da su golema ulaganja iz zaljevskih država važan izvor kapitala za ameriške tehnološke projekte.

Jiang objašnjava da vjeruje kako je cijelo američko gospodarstvo trenutno ‘poduprto ulaganjima u umjetnu inteligenciju i podatkovne centre… a velik dio toga dolazi iz zaljevskih država… pa ako zaljevske države više ne budu mogle prodavati naftu i više ne budu mogle financirati taj AI balon u Sjedinjenim Državama, onda će taj AI balon puknuti, a s njim i cijela američka ekonomija koja je zapravo financijska Ponzi shema. Dakle, to je vrlo teška situacija s kojom se Amerikanci trenutno suočavaju.’

