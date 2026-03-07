Kineski div probija tunel kod Mostara: Evo koliko će biti kraći put do mora

Radovi na poddionici Tunel Kvanj – Buna, dugoj 5,10 kilometara, u punom su zamahu. Riječ je o dijelu južnog dijela Koridora 5C od Mostara prema moru.

Realizacija ove dionice je važan korak u izgradnji moderne autoceste kroz Hercegovinu.

Glavni objekat na ovoj dionici je Tunel Kvanj koji je projektovan kao dvocijevni tunel. Desna tunelska cijev dužine je 2.645 metara, a lijeva 2.720 metara – čime će se osigurati veći nivo sigurnosti i protočnosti saobraćaja.

Prvi projekt kineskog giganta u Federaciji

Inače, ovo je prva dionica autoceste u Federaciji čija je gradnja dodijeljena kineskom gigantu China Road and Bridge Corporation – CRBC, koji je realizovao velike projekte u regiji poput Pelješkog mosta.

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna iznosi 125 miliona eura bez PDV-a, a finansira se sredstvima osiguranim u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) te bespovratnim sredstvima Evropske unije. Rok za završetak izgradnje dionice Tunel Kvanj – Buna je 30 mjeseci.

Povezivanje sa već izgrađenim dijelom i kraći put do mora

Ova dionica će se nadovezati na već izgrađene dionice ka Hrvatskoj, odnosno ka moru.

No, sa suprotne strane mora biti izgrađena još jedna dionica do petlje Mostar jug (dionica Mostar jug – Tunel Kvanj koja je u pripremi) kako bi cijeli ovaj dio autoputa između Mostara i Počitelja bio u upotrebi, posjeća BiznisInfo.ba.

