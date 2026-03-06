Svijet

Iran pokrenuo novi talas raketnih napada na Izrael, oglasili se i izraelski vojni zvaničnici

Objavljeno prije 24 minute

Riječ je o novoj fazi vojne operacije nazvane “Istinsko obećanje 4”

 SAD i Južna Koreja ispalile rakete iznad mora nakon lansiranja projektila Sjeverne Koreje - agencije

Iranska Revolucionarna garda saopćila je da je započela novi talas napada usmjerenih prema ciljevima u Izraelu, prenijela je iranska novinska agencija Tasnim, kao i drugi izvori,piše Avaz

Prema njihovim navodima, riječ je o novoj fazi vojne operacije nazvane “Istinsko obećanje 4”, tokom koje su upotrijebljeni projektili i bespilotne letjelice usmjerene prema izraelskim ciljevima.

U isto vrijeme, izraelska vojska potvrdila je da su s teritorije Irana lansirane rakete prema Izraelu.

Naveli su i da su sistemi protuzračne odbrane odmah aktivirani kako bi presreli projektile i spriječili eventualne udare.


