Paklena noć na Bliskom istoku: Hezbolah u zasjedi napao izraelske snage u Libanu

Žestoke borbe izbile su tokom noći na više frontova u Libanu, nakon što su borci Hezbolaha, prema navodima medija, izveli zasjedu nad izraelskim snagama tokom pokušaja operacije slijetanja helikopterom u istočnom dijelu zemlje.Prema dopisniku Al Mayadeena, izraelski helikopteri pokušali su sletjeti u blizini grada Nabi Sheet u istočnoj regiji Bekaa. Kako se navodi, izraelske snage su tom prilikom upale u zasjedu koju su postavili borci Hezbollaha, nakon čega su izbili intenzivni sukobi uz upotrebu lakog i srednjeg pješadijskog naoružanja.

Neposredno prije same operacije, dopisnik je izvijestio da su tri izraelska helikoptera viđena kako slijeću u planinskom području u Siriji, nasuprot granice s Libanom.Stanovnici tog područja kazali su da su čuli pucnjavu iz teških mitraljeza i protivzračnog oružja dok su helikopteri prelijetali iznad njih.

Istovremeno su izraelski avioni izvodili intenzivne zračne napade oko Nabi Sheeta, stvarajući takozvane “vatrene pojaseve”, što je očigledno imalo cilj pružiti zračnu podršku operaciji.

Međutim, daljnji razvoj događaja ukazivao je na to da su izraelske snage na terenu naišle na snažan otpor.

Prema izvještaju Al Mayadeena, izraelske trupe našle su se u zasjedi, nakon čega je uslijedilo snažno zračno bombardovanje i neprekidna razmjena vatre.

Kasniji izvještaji navodili su da je sigurnosni incident u Nabi Sheetu završen, ali detalji o eventualnim žrtvama ili sudbini izraelske jedinice zasad nisu poznati.Istovremeno je otvoren još jedan front na jugu Libana, gdje su zabilježeni intenzivni kopneni sukobi u gradu Khiam, nedaleko od granice sa sjevernom Palestinom.

Izraelski mediji izvijestili su o direktnim sukobima između izraelskih snaga i elitne jedinice Hezbollaha Radwan.Prema tim navodima, borci Radwana koristili su protivtenkovske rakete Kornet, kao i eksplozivne naprave, kako bi usporili i blokirali kretanje izraelskih trupa.

Izraelski mediji opisali su borbe kao neprekidne i izuzetno intenzivne.

U jednom izvještaju navodi se da se unutar grada odvijaju „teške razmjene vatre“ između izraelskih vojnika i boraca Radwana.

Drugi izraelski izvještaj situaciju opisuje kao „vrlo težak sigurnosni događaj u Libanu“.

Pojedini izraelski mediji također sugeriraju da izraelska vojska ima poteškoća s izvlačenjem jedinice specijalnih snaga koja je tokom sukoba ostala opkoljena.

Paralelno s kopnenim borbama, izraelska artiljerija počela je granatirati više gradova na jugu Libana.

Prema dopisniku Al Mayadeena, artiljerijska vatra usmjerena je prema gradovima Taybeh, Adaisseh, Khiam i Kfar Kila, dok su se sukobi duž granice dodatno intenzivirali.

Izraelski avioni izveli su i zračni napad na grad Rayhan na jugu Libana, izvijestio je dopisnik,piše Avaz

Nakon zasjede, izraelski helikopteri su, prema navodima medija, otvorili intenzivnu zračnu vatru širom regije.

U isto vrijeme, artiljerijska i mitraljeska paljba pratila je kretanje izraelskih trupa u blizini Khiama, što je ukazivalo na pokušaj napredovanja prema gradu ili slanje pojačanja jedinicama koje su već bile uključene u borbe.

Izraelski mediji također su potvrdili da je direktan napad pogodio izraelsko naselje Metula, gdje je zabilježena snažna eksplozija.

