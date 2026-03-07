Aragči: “Amerikanci su počinili očigledan i očajnički zločin”

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se na platformi X nakon američkog napada, optuživši Sjedinjene Američke Države za, kako je naveo, ozbiljno kršenje međunarodnih normi.

Aragči je poručio da su Sjedinjene Američke Države počinile “očigledan i očajnički zločin” napadom na postrojenje na otoku Kešm koje se koristi za pretvaranje morske vode u pitku.

– Opskrba vodom poremećena je u 30 sela. Napad na iransku infrastrukturu opasan je potez s teškim posljedicama. Ovaj presedan postavile su Sjedinjene Američke Države, a ne Iran – naveo je Aragči.

