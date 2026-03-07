Nevjerovatan slučaj u Švedskoj: Bh. državljaninu ‘leglo’ skoro milion eura na račun, on nazvao banku i vratio

Nakon određenog vremena banka je uklonila većinu novca sa računa, ali je početkom februara primijetio da je 13.000 eura i dalje ostalo na računu, zbog čega je ponovo morao poslati podsjetnik banci

Švedski tapetar bh. porijekla Frank Arnautović (57) ostao je šokiran kada je na svom bankovnom računu iznenada ugledao veliku svotu novca koja nije bila njegova.

Kako piše švedski Dagens Nyheter,a prenosi Klix sve je počelo jedne večeri u decembru kada je primijetio da mu je na račun uplaćeno oko 13.000 eura.

– Pomislio sam da je neka greška i da će novac ubrzo nestati – rekao je Arnautović.

Međutim, kada se narednog dana ponovo prijavio u elektronsko bankarstvo, iznos na računu bio je još veći. Na njegov račun je ukupno uplaćeno oko 900.000 eura.

– Uplašio sam se. Pomislio sam da će neko pokucati na vrata i tražiti novac ili me natjerati na nešto. To nije bio moj novac i nisam ga želio – kazao je.

Arnautović je odmah kontaktirao banku i prijavio grešku. Nakon određenog vremena banka je uklonila većinu novca sa računa, ali je početkom februara primijetio da je 13.000 eura i dalje ostalo na računu, zbog čega je ponovo morao poslati podsjetnik banci.

Iz banke su mu prvo odgovorili da je riječ o tehničkoj grešci, a kasnije su naveli da je za prijenos novca korišten njegov bankovni identitet. U odgovoru su naveli da se ne može utvrditi da li je upravo on izvršio prijenos, ali da je korišten njegov bankovni ID za koji je odgovoran.

Dodali su i da novac nije pripadao njemu, već je prebačen sa jednog od bankinih računa, te da bi u slučaju sudskog postupka to vjerovatno bilo tretirano kao krađa. Ipak, banka je poručila da ne planira podnositi krivičnu prijavu.

Ovakav odgovor Arnautovića je zbunio i razočarao, ali kaže da danas nije ljut na banku.

– Vjerujem da je neko u banci pokušao brzo riješiti problem i napravio grešku – rekao je.

Arnautović tvrdi da nikada nije razmišljao da zadrži novac. Kada je prijateljima ispričao šta se dogodilo, mnogi su mu, kaže, u šali rekli da bi trebao dobiti nagradu.

– Kako bi društvo funkcionisalo kada ne bismo radili ispravne stvari? Rekao sam sinu da sam nazvao banku i riješio problem, a on mi je rekao: ‘Tata, ponosan sam na tebe’. To mi je najveća nagrada – rekao je Arnautović.

