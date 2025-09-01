Ostali sportovi

KK Semih organizuje Otvoreno prvenstvo Mostara u karateu

6.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Prvenstvo će se održati 18. oktobra ove godine u dvorani USRC Midhad Hujdur – Hujka, s početkom od 10 sati.

Karate klub “Semih“ iz Mostara uskoro će organizovati Otvoreno prvenstvo Mostara na kojem će se predstaviti veliki broj klubova i učesnika pojedinačno. Prvenstvo će se održati 18. oktobra ove godine u dvorani USRC Midhad Hujdur – Hujka, s početkom od 10 sati.

– Pripreme su trenutno u toku. Očekujem dobar odziv i siguran sam da ćemo ogranizovati provenstvo sa mnogo kvalitetnog karatea. Nadam se i dobrom odazivu publike, kaže predsjednik KK Semih, Sanel Kladušak.

Organizaciju će i ove godine pomoći brojni prijatelji sporta, karatea, i KK Semih.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh