Europarlamentarka iz Hrvatske pred disciplinskim postupkom: Putovanje 12.000 eura, večera 1.120

Šef najveće opozicione stranke Siniša Hajdaš Dončić odmah je, nakon što je priča dospjela u medije, javno zatražio objašnjenje europarlamentarke, poručivši da “javni novac mora služiti javnoj svrsi i da porodične veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana”. S druge strane, grupacija S&D, kojoj SDP pripada u Evropskom parlamentu, poručila je da su “poštovana finansijska pravila”.

Romana Jerković Kraljić će nakon pokretanja postupka imati pravo iznijeti svoju odbranu pred kolegama, ali, kako navodi izvor, malo ko vjeruje da će je to spasiti od izbacivanja iz SDP-a, čime bi ta stranka pala na tri eurozastupnika, sa dosadašnja četiri.

Ugledni POLITICO, koji je prvi objavio priču o ovom slučaju, naveo je da je trošak putovanja iznosio oko 12.000 eura, dok je samo za večeru plaćeno 1.120 eura. U međuvremenu je objavu dopunio i novim, za Romanu Jerković Kraljić neugodnim detaljima.

Uz kopije originalne dokumentacije, portal je objavio i tačan spisak učesnika, kao i način na koji su bili titulirani, te fotografije snimljene tokom studijskog putovanja.

Renata Jerković, sestra eurozastupnice, navedena je kao asistentica na Medicinskom odjelu Sveučilišta u Rijeci, dok je njen partner Mario Drufovka naveden kao ljekar u KBC-u Rijeka,pišu Vijesti

Historičar umjetnosti Theodor de Canziani naveden je kao profesor koji radi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao i glumac Mirko Soldano, dok je lokalni asistent zastupnika u Evropskom parlamentu Branko Vukšić upisan kao ljekar u KBC-u Rijeka,pišu Vijesti

Medicinski fakultet u Rijeci nije odgovorio na višestruke upite POLITICO-a o tome da li se na spisku zaposlenih nalaze osobe s tim imenima, a nije se oglasio ni riječki KBC.

“Nakon detaljnog pregleda dokumenata koje posjedujemo… možemo potvrditi da su poštovana primjenjiva finansijska pravila. Nemamo daljnjih komentara o ovom pitanju”, saopćili su iz grupacije S&D.

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