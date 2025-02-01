Košarka

Veliki posao u Laktašima: Standardni reprezentativac BiH potpisao za Igokeu

Objavljeno prije 1 sat

Aleksandar Lazić u redovima člana ABA lige

Standardni košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić pronašao je novi klub i vratio se na bh. parkete.

Nakon završene epizode u Libanu, iskusni krilni košarkaš potpisao je ugovor s aktuelnim prvakom Bosne i Hercegovine, Igokeom, a klub iz Laktaša radosnu vijest objavio je na svojim zvaničnim stranicama.

Lazić je tokom bogate karijere nosio dresove Slovana, Primorske, Olimpije, Mege, Cedevita Olimpije, Mornara, Budućnosti, Spartaka i Dijona. Prošao je sve selekcije košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nastupao je i na posljednjem Evropskom prvenstvu.

Dolazak Lazića predstavlja veliko pojačanje za Igokeu u nastavku sezone.


