MUP KS objavio kako će izgledati helikopter koji stiže u Sarajevo

Završena je proizvodnja prvog helikoptera MUP-a Kantona Sarajevo potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

– Bio je ovo dug put, ali ne zaboravite da smo za dvije godine stigli od nule do vrhunskog višenamjenskog helikoptera, jedinog ovakve vrste i kvalitete u Bosni i Hercegovini – rekao je Katica.

Helikopter je namijenjen za specijalne misije, potrage, spašavanje i evakuaciju.

– Kada nastupe ekstremni uslovi, ovaj helikopter će nam čuvati leđa. Kada brzina i vrijeme budu presudni, spašavanje i preživljavanje mjerit ćemo u minutama, a ne kilometrima” – istakao je Katica.

Dodao je da helikopter nije namijenjen isključivo policijskim operacijama, već i spašavanju ljudskih života, imovine i prirodnih resursa, uključujući intervencije tokom požara, poplava i drugih kriznih situacija.

– Ovo je najveći i najznačajniji materijalni resurs koji je MUP Kantona Sarajevo ikada imao – naglasio je ministar, dodajući da se dolazak helikoptera u Sarajevo očekuje tokom proljeća.

