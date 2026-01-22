PRONAĐEN SKELET REDŽEPA RAHMANOVSKOG: Bio zazidan u podrumu kuće…

U Belgiji je pronađen skelet makedonskog državljanina Redžepa Rahmanovskog, koji se vodio kao nestao već 23 godine, zazidan u kuću, saopštila je federalna policija.

Forenzičari su utvrdili da skelet pronađen prošlog ljeta u podrumu kuće u briselskoj opštini Forest pripada makedonskom državljaninu Redžepu Rahmanovskom, koji se vodi kao nestao od 2003. godine, naveli su iz policije.

Skelet je pronađen prilikom renoviranja kuće u julu 2025. godine, nakon čega je predat na forenzičku analizu.

Analizom je utvrđeno da pripada Rahmanovskom, rođenom u Makedoniji 1976. godine.

Prema policijskom dosijeu, Rahmanovski je posljednji put viđen 16. jula 2003. godine uveče, kada je napustio svoje radno mjesto.

Od tada mu se gubi svaki trag i sve do identifikacije njegovog skeleta policija nije imala nikakve informacije o njegovoj sudbini.

Policija je saopštila da je na osnovu forenzičkog nalaza izdat nalog za pretres kuće, sa nadom da će se doći do više informacija o tome šta se dogodilo žrtvi.

Belgijska policija, takođe, traži moguće svjedoke ili bilo koga ko može da pruži informacije o Rahmanovskom ili njegovom nestanku.

U saopštenju policije naglašeno je da će se svaka dostavljena informacija obrađivati diskretno, prenosi Tanjug.

