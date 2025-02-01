Sin ih uvalio u ozbiljan problem: Koliko će Bekamove koštati skandal?

Poznata porodica Bekam našla se u centru ozbiljnog skandala koji bi mogao da poljulja imidž koji su gradili decenijama.

Njihov najstariji sin Bruklin javno je optužio roditelje za manipulaciju i pokušaj da ugroze njegov brak, nakon čega je odlučio da prekine svaki kontakt sa njima.

Bruklin se, kako navode strani mediji, distancirao od porodice, preselio u Sjedinjene Američke Države i započeo novi život, ali je prije toga iznio razloge zbog kojih više ne želi da komunicira sa slavnim roditeljima.

Njegovi navodi brzo su izazvali burne reakcije na društvenim mrežama i podijelili javnost.

Jedan dio fanova stao je uz Dejvida i Viktoriju, uz stav da sin, uprkos nesuglasicama, treba da pokaže poštovanje prema roditeljima i prezimenu koje nosi.

Drugi, pak, smatraju da je Bruklinova odluka način da sačuva svoje mentalno zdravlje i distancira se od, kako tvrde, “toksičnih porodičnih odnosa”.

Stručnjaci za odnose s javnošću upozoravaju da bi ovaj porodični sukob mogao ozbiljno da ugrozi reputaciju Bekamovih, naročito na tržištima koja su im najvažnija – britanskom i američkom.

Kako navode, par već ima tim koji se bavi kriznim situacijama, ali će sada biti neophodno angažovati dodatne vrhunske PR stručnjake, ali i pravnike, jer će svaki javni istup morati pažljivo da se provjeri.

Cijena takvih usluga, prema procjenama jednog PR stručnjaka, ide i do 1.700 eura po satu, a cijela drama bi mogla da potraje i do šest mjeseci. Tokom tog perioda, javnost bi mogla postepeno da saznaje nove detalje porodičnog sukoba, a nije isključeno ni da se oglase i drugi akteri ove priče.

Sve u svemu, procjenjuje se da bi saniranje štete po ugled porodice Bekam moglo da ih košta oko 430.000 eura – a moguće i znatno više.

