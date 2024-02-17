Poruka iz Irana: “Gospodine Zelenski…”

Svijet

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi poručio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da je “svijetu dosta zbunjenih klaunova”.

„ Zelensky je ‘iskoristio’ američke i europske porezne obveznike kako bi napunio džepove svojih korumpiranih generala i suprotstavio se onome što naziva ilegalnom agresijom koja krši Povelju UN-a“, rekao je Aragchi u objavi na društvenoj mreži X.

Kako kaže, Zelenski otvoreno i bestidno poziva na ilegalnu agresiju SAD-a protiv Irana , kršeći istu Povelju UN-a.

„Svijet je pun zbunjenih klaunova , gospodine Zelenski. Za razliku od vaše vojske koju podržavaju stranci i pune plaćenika, mi Iranci znamo kako se braniti i nemamo potrebu tražiti pomoć od stranaca“, rekao je Arakchi.

Predsjednik Ukrajine izjavio je u četvrtak na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da su prosvjedi u Iranu ugušeni u krvi te da je vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Hamnei, ubio tisuće ljudi.

„Što će Iran postati nakon ovog krvoprolića ? Ako režim preživi, ​​šalje jasan signal svakom nasilniku – ubijte dovoljno ljudi i ostat ćete na vlasti. Kome u Europi treba da ta poruka postane stvarnost? Međutim, Europa nije ni pokušala izgraditi vlastiti odgovor“, rekao je Zelenski.


