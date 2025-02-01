Košarac i Ginkel razgovarali o projektu Južne interkonekcije: Energetska sigurnost prioritet

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Saša Košarac sastao se danas u Sarajevu sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom, a razgovarano je o implementaciji projekta Južna interkonekcija, s akcentom na ulogu Ministarstva u tom procesu, i budućim koracima u saradnji.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o drugim oblicima saradnje u oblasti energetike, pri čemu je istaknuta važnost obezbjeđivanja više interkonekcija radi energetske stabilnosti i kontinuiteta snabdijevanja.

Takođe je istaknuto da će korištenje novih energenata značiti direktne benefite za građane i privredu, ali i za zaštitu životne sredine, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Facebook komentari