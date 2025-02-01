Najjeftinije destinacije za 2026. godinu: Ova zemlja vodi na listi, ima najniže cijene u hotelima

Iako zabrinutost zbog rastućih troškova mnoge turiste sprečava da završe rezervacije, stručnjaci umiruju – atraktivna putovanja u inostranstvo mogu da budu jeftinija nego što se misli. Analize Skyscanner-a pokazuju da se za deset najpovoljnijih destinacija ove godine može da putujete prosječno za manje od 110 € u oba smera, a neosporni lider povoljnih ponuda je Albanija.

Albanija na vrhu liste

Analizom hiljada ruta i miliona rezervacija napravljena je lista destinacija najprijatnijih za novčanik. Prvo mjesto zauzela je Tirana. Atraktivna je i zbog troškova boravka – cijene u hotelima sa tri zvjezdice počinju od 38 evra po noći.

Na drugom mestu je Milano, a treće mesto zauzima London, gdje prosečan trošak putovanja iznosi 79 evra.

Ove godine lista “Top 10“ je veoma raznovrsna. Pored južnih ljetovališta, tu su i hladnije, ali turistički atraktivne destinacije poput Helsinkija. Za one koji traže sunce, povoljne opcije su Pafos na Kipru i Atina u Grčkoj.

Listu upotpunjuju popularne evropske prestonice koje, uprkos svojoj reputaciji, još uvijek nude konkurentne cokene – Prag, Rim, Pariz i Valeta na Malti.

Najjeftinije destinacije za 2026.

Tirana, Albanija

Milano, Italija

London, Velika Britanija

Helsinki, Finska

Pafos, Kipar

Prag, Češka

Rim, Italija

Pariz, Francuska

Valeta, Malta

Atina, Grčka

Facebook komentari