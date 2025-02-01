Najjeftinije destinacije za 2026. godinu: Ova zemlja vodi na listi, ima najniže cijene u hotelima

Iako zabrinutost zbog rastućih troškova mnoge turiste sprečava da završe rezervacije, stručnjaci umiruju – atraktivna putovanja u inostranstvo mogu da budu jeftinija nego što se misli. Analize Skyscanner-a pokazuju da se za deset najpovoljnijih destinacija ove godine može da putujete prosječno za manje od 110 € u oba smera, a neosporni lider povoljnih ponuda je Albanija.
Albanija na vrhu liste
Analizom hiljada ruta i miliona rezervacija napravljena je lista destinacija najprijatnijih za novčanik. Prvo mjesto zauzela je Tirana. Atraktivna je i zbog troškova boravka – cijene u hotelima sa tri zvjezdice počinju od 38 evra po noći.
Na drugom mestu je Milano, a treće mesto zauzima London, gdje prosečan trošak putovanja iznosi 79 evra.
Ove godine lista “Top 10“ je veoma raznovrsna. Pored južnih ljetovališta, tu su i hladnije, ali turistički atraktivne destinacije poput Helsinkija. Za one koji traže sunce, povoljne opcije su Pafos na Kipru i Atina u Grčkoj.
Listu upotpunjuju popularne evropske prestonice koje, uprkos svojoj reputaciji, još uvijek nude konkurentne cokene – Prag, Rim, Pariz i Valeta na Malti.
Najjeftinije destinacije za 2026.
Tirana, Albanija
Milano, Italija
London, Velika Britanija
Helsinki, Finska
Pafos, Kipar
Prag, Češka
Rim, Italija
Pariz, Francuska
Valeta, Malta
Atina, Grčka