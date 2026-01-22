U stravičnoj nesreći poginula influenserka i bivša supruga čuvenog MMA borca

Mađarska influenserka Monika Jakliova (31) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima na putu 63 između Nagymegyera i Alistala u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, Jakliova je izgubila kontrolu nad vozilom u zavoju i izletjela s ceste, prenosi Hayat.ba.

Iako su hitne službe i vatrogasci brzo reagovali, 31-godišnjakinja je podlegla povredama u bolnici uprkos naporima ljekara da je reanimiraju. Policija okruga Dunajska Streda potvrdila je da je u automobilu bila sama i da u nesreći nije bilo drugih učesnika.

Lokalni vatrogasni komandir Hodosi Tibor izjavio je da tragovi na mjestu nesreće ukazuju na to da se vozilo kretalo velikom brzinom prije slijetanja. Ovu tezu potvrdio je i njen bivši suprug, poznati MMA borac Gabor Boraros, koji je za medije naveo da je neprilagođena brzina vjerovatno doprinijela tragičnom ishodu.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ove nesreće. Vijest o smrti popularne influenserke izazvala je šok među njenim pratiteljima i javnosti u Mađarskoj i Slovačkoj.

Facebook komentari