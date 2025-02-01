BiH

Ne prisustvuje sjednici Doma naroda PFBiH: Nermin Nikšić završio u bolnici

Prema informacijama koje je na sjednici kazao predsjedavajući Doma naroda PFBiH Tomislav Martinović, Nikšić je hospitalizovan

Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, trebao je prisustvovati današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH na čijem najavljenom dnevnom redu Prijedlog budžeta Federcije BiH za 2026. godinu.

Ipak, federalni premijer se nije pojavio u Sarajevu, a na sjednici je otkriveno više detalja, prenosi Oslobođenje.

Kako je kazao predsjedavajući Doma naroda PFBiH Tomislav Martinović, Nikšić nije mogao doći na sjednicu jer se nalazi u bolnici.

Martinović je otkrio da je Nikšić hospitalizovan zbog upale pluća.


