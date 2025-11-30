BiH i Srbija večeras u Skenderiji

BiH u meč ulazi u izmijenjenom sastavu, opterećena brojnim povredama i izostancima euroligaških igrača, ali i dodatno motivisana pobjedom na startu kvalifikacija.

Selektor BiH Dario Gjergja kaže, da se protivniku mora odgovoriti energijom.S druge strane, Srbija stiže u Sarajevo nakon dramatične pobjede nad Švicarskom i želi da potvrdi kvalitet u jednom od najtežih gostovanja u grupi.

Novi selektor Dušan Alimpijević debitovao je trijumfom, ali svjestan je da ga u Skenderiji čeka potpuno drugačiji izazov.

“Bosna je bar na papiru i po imenima ozbiljni protivnik od Švicarske. Komšijski duel, posebna emocija i takmičarski naboj. Da smo svi bili nekad dio jedne zemlje i vjerovatno će biti posebna motivacija s obje strane. Iskreno da ti kažem, nemam neku posebnu emociju u smislu da biramo protivnike na taj način, isto mi je važno da pobijedimo svakog protivnika”, poručio je Alimpijević.

“Mi znamo šta je njihova najveća prijetnja, ko je najveća prijetnja, mi znamo ko je motor ekipe, tako da, tu je sad fokus”, rekao je Alimpijević.

Očekuje se da sarajevska Skenderija bude puna, što njega raduje.

“Ja više volim da igram u punim dvoranama jer to drži sve u jednoj pažnji i izvlači maksimum iz ekipe. Ja sam uvijek za to da bude puna dvorana. Nikako mi nije dodatni pritisak. Meni je to dodatna motivacija. Na kraju krajeva, svi smo ovdje i bavimo se ovim zbog publike i takvih atmosfera. Tako da, po mom mišljenju, to je dodatna motivacija, nikako dodatni pritisak”, dodao je,pišu Vijesti

BiH i Srbija na teren izlaze u nedjelju od 20 sati. TV prijenos možete gledati na Areni Sport 1.

