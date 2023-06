Zvanično: Messi napušta PSG!

Otkrio je to PSG-ov trener Christophe Galtier. Messi ugovor s PSG-om ima do kraja ove sezone, a posljednjih mjeseci bio je u sukobu s navijačima pa je njegov odlazak i očekivan, prenosi Index.

“Imao sam čast trenirati Messija, najboljeg nogometaša svih vremena. Ovog vikenda Messi će odigrati posljednju utakmicu u dresu PSG-a u okršaju protiv Clermonta”, rekao je Galtier u najavi utakmice.

???? PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.

“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023