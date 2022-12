Milanović: Ne volim to vašarsko prenemaganje Brazilaca kad zabiju gol

Hrvatska pobjeđuje kao nekad Njemačka, komentirao je pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije u osmini finala Svjetskog prvenstva 2022. nad Japanom predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u Dubrovniku.

– Hrvatska je postala jedna od nekoliko reprezentacija svijeta koje i kad igraju onako, nazovimo to čudno, pobjeđuju. Takva je nekad bila i Njemačka, ali više nije. A mala Hrvatska, s četiri milijuna stanovnika, i kad ne igra dobro, pobjeđuje. To je na kraju bila psihička borba u kojoj su Japanci ‘pukli‘, a naši igrači su bili relaksiraniji i mirniji, posebice prilikom izvođenja penala, te su zaslužili pobjedu. Livaković je obranio tri penala i to glavom, a ne samo rukom, a Gvardiol je opet pokazao klasu, rekao je Milanović, koji u srijedu putuje u Čile, ali će nastaviti pratiti hrvatsku reprezentaciju u susretu četvrtfinala protiv Brazila u petak.

– Bit će stresno, ali imam dobre želje. Brazilci su jaki, ali sinoć protiv Južne Koreje su me razočarali proslavom pogodaka. Ne volim to vašarsko prenemaganje kad zabiješ gol, to su geste i grimase koje ponižavaju protivnika i to smatram nedoličnim, zaključio je Milanović, koji je “Vatrene” bodrio u Kataru u posljednjem duelu grupne faze protiv Belgije (0:0).

