Stiže “Paklena sedmica”: 3 horoskopska znaka u problemima do grla, ovi dani će biti najteži

Objavljeno prije 1 sat

Pred nama je sedmica koja će nekim horoskopskim znakovima donijeti turbulencije i neočekivane prepreke. Od 8. do 14. decembra, planeta Merkur, zajedno s Marsom u napetim aspektima, može izazvati konflikte, nesporazume i frustracije u svakodnevnom životu. Evo koji znakovi bi trebali biti posebno oprezni i kojim danima.

 Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

1. Blizanci

Tokom naredne sedmice Blizanci će osjećati pojačanu napetost u komunikaciji, naročito s kolegama i članovima porodice.

Kritičan dan je 10. decembar, kada može doći do nesporazuma, prekida dogovora ili iznenadnih promjena planova.

Preporučuje se da izbjegavate važne razgovore i donošenje odluka, naročito dok Merkur pravi izazovne aspekte, prenosi Novi.

Dani za oprez: 10. i 12. decembar

2. Lav

Lavovima predstoje mogući neočekivani troškovi ili napetosti na poslu. Sedmica može donijeti stresne situacije u vezi s rokovima, ugovorima ili saradnicima.

Najkritičniji dan je 11. decembar, kada se preporučuje da odgodite velike kupovine, investicije i potpisivanje važnih dokumenata.

Ostanite pribrani i racionalni — nagle reakcije mogu stvoriti dodatne komplikacije.

Dani za oprez: 11. i 13. decembar

3. Vaga

Vage bi se mogle suočiti s emotivnim napetostima, porodičnim nesuglasicama ili trzavicama u ljubavnim odnosima.

Posebno obratite pažnju 9. decembra, kada postoji veća vjerovatnoća za rasprave s partnerom ili bliskim prijateljima.

Astrološki savjet je da budete strpljivi, suzdržani i da više slušate nego što govorite, jer će smiren pristup spriječiti nepotrebne sukobe.

Dani za oprez: 9. i 14. decembar


