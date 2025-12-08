Stiže “Paklena sedmica”: 3 horoskopska znaka u problemima do grla, ovi dani će biti najteži

1. Blizanci
Tokom naredne sedmice Blizanci će osjećati pojačanu napetost u komunikaciji, naročito s kolegama i članovima porodice.
Kritičan dan je 10. decembar, kada može doći do nesporazuma, prekida dogovora ili iznenadnih promjena planova.
Preporučuje se da izbjegavate važne razgovore i donošenje odluka, naročito dok Merkur pravi izazovne aspekte, prenosi Novi.
Dani za oprez: 10. i 12. decembar
2. Lav
Lavovima predstoje mogući neočekivani troškovi ili napetosti na poslu. Sedmica može donijeti stresne situacije u vezi s rokovima, ugovorima ili saradnicima.
Najkritičniji dan je 11. decembar, kada se preporučuje da odgodite velike kupovine, investicije i potpisivanje važnih dokumenata.
Ostanite pribrani i racionalni — nagle reakcije mogu stvoriti dodatne komplikacije.
Dani za oprez: 11. i 13. decembar
3. Vaga
Vage bi se mogle suočiti s emotivnim napetostima, porodičnim nesuglasicama ili trzavicama u ljubavnim odnosima.
Posebno obratite pažnju 9. decembra, kada postoji veća vjerovatnoća za rasprave s partnerom ili bliskim prijateljima.
Astrološki savjet je da budete strpljivi, suzdržani i da više slušate nego što govorite, jer će smiren pristup spriječiti nepotrebne sukobe.
Dani za oprez: 9. i 14. decembar