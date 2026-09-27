Zmajevi odradili posljednji trening uoči duela s Rumunijom, trenirao i Džeko

Zmajevi su u rumunsku prijestolnicu doputovali iz Varšave, a selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab iskoristili su posljednji trening za dodatno uigravanje ekipe i taktičke pripreme pred važan gostujući duel.

Prema informacijama iz Bukurešta, atmosfera u reprezentativnom taboru je veoma dobra. Igrači su maksimalno fokusirani na utakmicu i pokušat će doći do povoljnog rezultata protiv domaće selekcije.

Treningu se priključio i Edin Džeko, koji je utakmicu protiv Poljske pratio s tribina. Za dugogodišnjeg kapitena ovo su ujedno posljednji treninzi u reprezentativnom dresu. Džeko će se od nacionalnog tima oprostiti nakon utakmice protiv Švedske u trećem kolu Lige nacija.Sutrašnji susret bit će odigran pred praznim tribinama zbog kazne izrečene Nogometnom savezu Rumunije. Zmajevi će tako gostovati bez uobičajene atmosfere koju donosi domaća publika, što bi moglo utjecati na uvjete u kojima će utakmica biti odigrana,pišu Vijesti

Pravdu na susretu dijelit će portugalski sudija Luis Godinho, kojem će pomagati sunarodnjaci iz sudijskog tima.

Utakmica Rumunija – Bosna i Hercegovina igra se sutra na Nacionalnom stadionu u Bukureštu s početkom u 20:45 sati.

Facebook komentari