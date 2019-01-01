Disciplinska tužba protiv tužioca: Držao u ladici prijavu protiv Čovića

Kako saznaje Detektor, tužiocu Hasanspahiću su na teret stavljene tri tačke u disciplinskoj tužbi. Prva tačka se odnosi na navodno izuzimanje dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa, dok se druge dvije tačke odnose na navode o neblagovoremenom postupanju u predmetima,pišu Vijesti

Istraga.ba je ranije objavila da je Ured disciplinskog tužioca protiv Hasanspahića formirao predmet što je godinama u ladici držao prijavu protiv lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića za ratne zločine po kojoj nije postupao, što je Hasanspahić poslije demantovao. Druga prijava Uredu se odnosila za provjeravanje putnih naloga za istražitelje u predmetima organizovanog kriminala.

Pripremno ročište u tom predmetu pred Disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kako saznajemo, trebalo bi biti održano 10. septembra.

Tužilac Hasanspahić je duži period bio u Odsjeku za terorizam Tužilaštva BiH, a prije nekoliko mjeseci je odlukom glavnog tužioca Milanka Kajganića, prebačen u Odsjek za organizovani kriminal, podsjeća BIRN BiH.

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