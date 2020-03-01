Za vikend nas očekuju temperature do 38 stepeni

Pred nama je nekoliko sunčanih i veoma toplih dana, a temperature će posebno tokom vikenda dosezati visoke vrijednosti. Najtoplije će biti na jugu zemlje, gdje će živa u termometru dosezati i 38 stepeni.Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 14 do 20, na jugu do 25, dok će dnevna iznositi od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U petak se očekuje nastavak sunčanog vremena uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature bit će od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni,piše Avaz

Subota će donijeti još izraženiju vrućinu. Bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok će dnevne temperature dosezati od 31 do čak 38 stepeni.

Ni nedjelja neće donijeti značajnije osvježenje. Očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura kretat će se od 26 do 32, na jugu do 38 stepeni.

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