Džeko objavio kraj: Protiv Švedske posljednji put u dresu BiH

Edin Džeko objavio je da završava reprezentativnu karijeru. Kapiten Zmajeva posljednji put će dres Bosne i Hercegovine obući 2. oktobra, u utakmici protiv Švedske.Džeko se od reprezentacije oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, priznajući da nije očekivao koliko će mu teško biti napisati ove riječi.

“Nikada ništa nije bilo ravno tom ponosu”

Dijamant je za Bosnu i Hercegovinu debitovao protiv Turske, a tokom gotovo dvije decenije upisao je 151 nastup.

– Ponekad sam se pitao kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam zamišljao koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. Drugog oktobra protiv Švedske odigrat ću svoju narednu i posljednju utakmicu za reprezentaciju – napisao je Džeko.

Istakao je da se osjećaj koji mu je donosio dres Bosne i Hercegovine ne može uporediti ni s jednim drugim trenutkom u njegovoj karijeri.

– Ništa se u mojoj karijeri ne može porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam nosio taj dres. To je bio moj san iz djetinjstva, koji sam nosio sa sobom u svakom od 151 nastupa za svoju zemlju – poručio je.Džeko je naglasio da se tokom godina mnogo toga promijenilo, ali da njegova ljubav prema reprezentativnom dresu nikada nije.

Posljednju noć želi podijeliti s navijačima

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– Ako sam s reprezentacijom stigao do 40. godine, onda je to zato što sam joj zaista dao sve što sam imao. Svaki put. Sve – naveo je Džeko.

Kao jedan od najdražih trenutaka izdvojio je plasman BiH na Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Posebno će pamtiti i pogodak protiv Velsa te utakmicu protiv Italije u Zenici.

– Gledati svoj narod kako slavi na ulicama naših gradova još je jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao – napisao je.

Za kraj je pozvao navijače da budu uz njega u posljednjoj utakmici.

– Nadam se da ćete te večeri protiv Švedske biti tamo kako bismo podijelili još jednu emociju. Posljednju noć u reprezentaciji želim doživjeti sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim od djetinjstva i koji ću voljeti do kraja života – zaključio je Džeko.

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