Skandal na Pecari: Zekić zbog uvreda nije stao pred kamere

Trener Sarajeva Zoran Zekić nije dao izjavu nakon dramatične pobjede svoje ekipe nad Širokim Brijegom rezultatom 2:1.Zekić se pripremao stati pred kamere MY TV-a, ali se potom samo zahvalio i brzo otišao u svlačionicu.

Uvrede stigle s tribina

Trener bordo tima bio je izložen uvredama s tribina, zbog čega nije ostao dati planiranu izjavu.

– Zeko, Turčine, na*uši se ku*čine – skandiralo se na Pecari.

Zekić nije odgovarao na uvrede, već se udaljio i otišao prema svlačionici.

Prethodila velika drama

Incident se dogodio neposredno nakon velikog preokreta Sarajeva u završnici susreta.

Široki Brijeg poveo je golom Guedeša, ali je Karabaljo u 90. minuti izjednačio rezultat. Pobjedu gostima donio je Elezi pogotkom u šestoj minuti sudijske nadoknade.

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