Šok u Hrvatskoj: Poljakinja s još trojicom podmetnula 10 požara

Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Prema policijskim navodima, četvorka je tokom 14. i 15. augusta djelovala prema prethodnom planu i dogovoru te je požare izazivala upaljačem.
Požari su izbili na području Zadra, Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
Uhićeni nakon dojave građana
Ključna za policijsku intervenciju bila je dojava bračnog para koji je kod Raštevića, u blizini Benkovca, navodno zatekao više osoba kako pale vatru.
Prema iskazu svjedokinje, ona i suprug vidjeli su mali plamen te ga je suprug ugasio vodom. Nakon toga su uočili automobil s četvero ljudi. Jedan od muškaraca, prema njenim riječima, vikao je njenom suprugu: „Što te briga što ja radim?“
Žena je policiji uspjela javiti registraciju automobila. Policija je ubrzo locirala i zaustavila vozilo te uhapsila sve četiri osobe.
Izgorjeli automobil i desetine maslina
Prema dosad utvrđenim podacima, na Bilom Brigu u Zadru potpuno je izgorio automobil 53-godišnjeg vlasnika.
U požaru između Škabrnje i Zemunika Donjeg potpuno su izgorjela 43 stabla maslina u vlasništvu 48-godišnjaka. Požare su gasili vatrogasci uz pomoć kanadera i drugih zračnih snaga, a ukupna materijalna šteta još se utvrđuje.
Pronađeni oružje i mobiteli
Policija je nakon uhićenja, na temelju naloga Županijskog suda u Zadru, pretražila njihove domove, prostorije i automobile.
Kod 42-godišnjaka pronađena je poluautomatska puška s 44 komada streljiva, dok je kod 46-godišnjaka pronađen pištolj i više mobitela.
Svo četvero predano je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava upućena je nadležnom državnom odvjetništvu,pišu Vijesti
USKOK provjerava sumnju na terorizam
Posebnu pažnju slučaju daje činjenica da je u istragu uključen USKOK, koji provjerava postoje li elementi kaznenog djela terorizma. Za sada, međutim, nije utvrđeno da se četvorku pravomoćno tereti za terorizam; riječ je o sumnji koja se tek istražuje.
Istraga bi trebala utvrditi jesu li četvero osumnjičenih povezani sa svim požarima, koji je bio njihov motiv te postoji li eventualna šira organizacija ili naručilac.