Strava u španskom ljetovalištu: Maskirani napadači ubili trudnicu, dijete i baku

Tragedija je potresla popularno špansko ljetovalište Isla Kristina na obali Kosta de la Luz, nedaleko od granice s Portugalom, gdje su u pucnjavi ubijene tri osobe – trudnica, njeno dijete i baka po majci.Napad se dogodio oko 22 sata. Prema dosadašnjim informacijama, dvojica maskiranih muškaraca na motociklu prišla su porodici i otvorila vatru, a zatim pobjegla s mjesta događaja.

Na mjestu su stradali dijete, čija dob još nije zvanično saopštena, njegova majka, koja je bila trudna, te baka po majci.

Policija je potvrdila da su još dvije osobe povrijeđene. Jedna od njih prevezena je u bolnicu u teškom stanju.Tijela žrtava prebačena su u Institut za sudsku medicinu u Uelvi, gdje će biti obavljene obdukcije.

Policija traga za napadačima

Napadači još nisu uhapšeni, a španska Civilna garda pokrenula je veliku operaciju potrage.

Istražitelji provjeravaju mogućnost da je pucnjava povezana s ranijim obračunom u Uelvi iz septembra 2024. godine, kada je jedna osoba ubijena, a dvije ranjene.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose lokalni mediji, među sadašnjim žrtvama navodno su sestra, majka i sestrić muškarca koji je uhapšen zbog tog ranijeg napada.

Nekoliko članova njegove porodice navodno se nakon pucnjave 2024. godine preselilo iz Uelve u Isla Kristinu.

Civilna garda saopštila je da prvi pravci istrage ukazuju na mogućnost obračuna između pripadnika različitih kriminalnih klanova, ali nijedna mogućnost zasad nije isključena.

Istraga pod velom tajne

Policija je pozvala građane koji imaju bilo kakve informacije o napadu da ih dostave istražiteljima,piše Avaz

Sudija je odredio tajnost istrage, zbog čega će zvaničnici moći objavljivati samo ograničene informacije dok traje potraga za osumnjičenima.

Isla Kristina je poznato turističko mjesto na jugu Španije, poznato po dugim pješčanim plažama i velikoj ribarskoj luci. Smještena je svega nekoliko kilometara od granice s Portugalom.

Umjesto uobičajene ljetne atmosfere, mjesto je nakon krvavog napada zavijeno u šok i nevjericu.

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