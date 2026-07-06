Iranci se ismijavaju Amerikancima nakon što su ispali od Belgije

Fudbalski okršaji između reprezentacija odavno nisu ograničeni samo na teren, a ovogodišnje Svjetsko prvenstvo još jednom je pokazalo koliko sport i politika mogu biti isprepleteni. Nakon ubjedljivog poraza Sjedinjenih Američkih Država od Belgije rezultatom 4:1 u osmini finala, iz Irana je uslijedila provokativna reakcija koja je brzo privukla pažnju javnosti i izazvala brojne komentare na društvenim mrežama.

Sve je krenulo objavom na Instagram profilu iranske reprezentacije (@teammellifootball), gdje je podijeljena grafika koja se ubrzo proširila internetom. U objavi su upoređeni rezultati Irana i SAD-a protiv Belgije: SAD – Belgija 1:4 (osmina finala), Belgija – Iran 0:0 (grupna faza, 21. juni).

Uz isticanje da je iranska odbrana uspjela sačuvati svoju mrežu protiv Belgijanaca, za razliku od američke selekcije koja je primila četiri pogotka, objavljen je i provokativan slogan na engleskom i perzijskom jeziku: „Dance with me!“ („Pleši sa mnom!“).

Objava je predstavljala direktan odgovor na ranije izjave šefa američke sigurnosti (Department of Homeland Security) Merkvejna Malina (Markwayn Mullin).

Nakon eliminacije Irana s turnira, Malin je pred novinarima izrazio zadovoljstvo njihovim ispadanjem.

– Samo mi je drago da su završili i da se ne vraćaju. Bio sam tako sretan kada smo im uspjeli povući vize i reći da mogu napustiti tlo SAD-a. Možda sam otpjevao pjesmu ili dvije, a možda čak i otplesao sretni ples, rekao je Malin, dodajući da nijedna druga reprezentacija nije predstavljala toliko izazova za američke vlasti kao Iran.

Iranci su potom dočekali priliku za odgovor nakon što je Belgija uvjerljivo savladala SAD sa 4:1 u osmini finala,piše Avaz

Državni mediji i brojni navijači iskoristili su Malinove riječi o „sretnom plesu“ te ih okrenuli protiv njega, poredeći učinak dvije reprezentacije protiv istog protivnika.

Poziv na „ples“ objavljen na Instagramu protumačen je kao jasna poruka upućena Malinu, ali i administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

U jeku zategnutih odnosa između dvije države, iranski mediji i korisnici društvenih mreža objavljivali su brojne sarkastične komentare na račun američkih vlasti.

Pored toga, pažnju je privukla i rasprava o američkom napadaču Folarinu Balogunu, čiju su nacionalnost i pravo nastupa za reprezentaciju SAD-a pojedini iranski mediji javno dovodili u pitanje.

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