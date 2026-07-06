Trump priznao da je intervenisao kod FIFA-e: Tražio sam pregled crvenog kartona

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkrio je detalje razgovora koji je, prema njegovim riječima, vodio s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom u vezi sa spornom situacijom i crvenim kartonom za američkog reprezentativca Folarina Baloguna.Trump tvrdi da je zatražio dodatnu provjeru starta, jer, kako kaže, nije smatrao da se radi o prekršaju za isključenje.

“Samo sam tražio pregled jer nisam mislio da je to faul. Opet, dobar sam u ovome. Mislio sam da su to dva vrhunska sportista koja su se sudarila i zapetljala.”Dodao je i da smatra kako je odluka arbitara bila pogrešna, te da se, po njegovom mišljenju, premalo govori o samoj sudijskoj odluci,pišu Vijesti

“Mislim da su donijeli zaista briljantnu odluku. Odluka sudije je bila užasna i niko o tome ne priča. Svi pričaju o crvenom kartonu, ali niko ne govori o lošoj sudijskoj odluci.”Podsjetimo, sporna situacija se dogodila nakon duela u kojem je Balogun dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad igračem reprezentacije Bosna i Hercegovina, Tarikom Muharemovićem.

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