Svijet

Trump priznao da je intervenisao kod FIFA-e: Tražio sam pregled crvenog kartona

4.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkrio je detalje razgovora koji je, prema njegovim riječima, vodio s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom u vezi sa spornom situacijom i crvenim kartonom za američkog reprezentativca Folarina Baloguna.Trump tvrdi da je zatražio dodatnu provjeru starta, jer, kako kaže, nije smatrao da se radi o prekršaju za isključenje.

“Samo sam tražio pregled jer nisam mislio da je to faul. Opet, dobar sam u ovome. Mislio sam da su to dva vrhunska sportista koja su se sudarila i zapetljala.”Dodao je i da smatra kako je odluka arbitara bila pogrešna, te da se, po njegovom mišljenju, premalo govori o samoj sudijskoj odluci,pišu Vijesti

“Mislim da su donijeli zaista briljantnu odluku. Odluka sudije je bila užasna i niko o tome ne priča. Svi pričaju o crvenom kartonu, ali niko ne govori o lošoj sudijskoj odluci.”Podsjetimo, sporna situacija se dogodila nakon duela u kojem je Balogun dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad igračem reprezentacije Bosna i Hercegovina, Tarikom Muharemovićem.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh