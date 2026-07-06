Otiču vam noge na vrućinama? Evo zbog čega se to dešava i kako možete spriječiti problem

Kada organizmu nedostaje tečnosti, on pokušava zadržati što više vode, što može dovesti do njenog nakupljanja u tkivima i pojave otoka, prenosi net.hr.

Zašto noge otiču tokom ljeta?

Osim dehidracije, dugotrajno stajanje ili sjedenje, posebno za vrijeme visokih temperatura, povećava pritisak u venama nogu i stopala. To može usporiti cirkulaciju krvi i uzrokovati zadržavanje tečnosti, zbog čega su osobe koje dugo stoje ili sjede izloženije ovom problemu.

Oticanje mogu pogoršati i određena zdravstvena stanja, poput bolesti srca, bubrega ili jetre.

Edem, kako se medicinski naziva oticanje, nastaje kada se višak tečnosti zadrži u tkivima. Visoke temperature dodatno šire krvne sudove i podstiču organizam da zadržava vodu i so, što doprinosi nastanku otoka.

Kako smanjiti oticanje nogu?

Boravite u rashlađenim prostorijama ili u hladu kada god možete. Rashladni sprejevi, ventilatori i ispiranje nogu hladnom vodom nakon tuširanja mogu pomoći u poboljšanju cirkulacije. Također, izbjegavajte vrele kupke i saune.

Obratite pažnju na ishranu

Smanjite unos soli i birajte obroke poput supa, salata i drugih laganih jela. Izbjegavajte ultraprerađenu hranu koja sadrži velike količine natrija.

Pijte dovoljno vode

Dovoljan unos tečnosti pomaže organizmu da održi ravnotežu i izbaci višak soli, čime se može smanjiti zadržavanje vode.

Nosite udobnu obuću

Birajte cipele koje pružaju dobru potporu stopalu i izrađene su od prozračnih materijala kako bi noge ostale što manje opterećene.

Budite fizički aktivni

Hodanje, plivanje i vožnja bicikla potiču bolju cirkulaciju i smanjuju mogućnost nakupljanja tečnosti u nogama.

Podignite noge

Kada odmarate, podignite stopala iznad nivoa srca kako biste olakšali povrat krvi i smanjili pritisak u venama.

Razmotrite unos magnezija

Dodaci magnezija mogu pomoći u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, ali prije njihove upotrebe preporučuje se konsultacija s ljekarom, posebno ako imate hronične zdravstvene tegobe.

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