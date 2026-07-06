Kako da znate da li je dinja zrela i slatka?

Zelene mrlje mogu ukazivati na to da dinja još nije sazrela, dok posjekotine, pukotine i udubljenja mogu biti znak oštećenja ili prezrelosti.

Zrelost se može procijeniti i blagim pritiskom. Dinja ne bi trebalo da bude ni previše tvrda ni previše mekana. Kada se pritisne na dijelu suprotnom od peteljke, zreo plod bi trebalo da bude blago elastičan.

Važan pokazatelj je i miris. Zrela dinja ima prijatnu, slatku aromu koja često podseća na med, a mogu se osjetiti i note kruške, ananasa ili vanile. Slab ili travnat miris obično ukazuje na nezrelu dinju, dok previše intenzivan miris može biti znak da je plod prezreo.

Na kraju, stručnjaci savjetuju da dinju uzmete u ruku i procijenite njenu težinu. Zrela i sočna dinja uglavnom je teža nego što izgleda, pa među plodovima slične veličine prednost treba dati onom koji djeluje teže, jer to često ukazuje na veći sadržaj soka i šećera, piše Kurir.

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