Fudbal

Rahimić odabrao igrače: Ovo je spisak Veleža za Milsami

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Objavljeno prije 37 minuta

Fudbaleri Veleža u četvrtak otvaraju nastup u kvalifikacijama za UEFA Konferencijsku ligu, gdje će u prvom kolu odmjeriti snage s moldavskim Milsamijem.

Mostarci će zbog poznate situacije s infrastrukturom domaći susret igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, gdje se uprkos promjeni domaćinstva očekuje velika podrška navijača.

Osim što neće igrati na svom stadionu, stručni štab Rođenih suočen je i s dodatnim problemima. Zbog FIFA-ine zabrane registracije novih fudbalera, Velež nije mogao računati na ljetna pojačanja, dok je klub u međuvremenu ostao bez velikog broja standardnih prvotimaca iz prošle sezone,pišu Vijesti

Trener Ibro Rahimić za evropski duel može računati na sljedeći kadar:

Golmani: Faris Ribić i Elmin Mataradžić.

Odbrana: Ajdin Nukić, Ante Hrkać, Said Duranović, Adin Bajrić i Faruk Šetić.

Vezni red: Rafidine Abdullah, Đani Salčin, Aldin Mešić, Anes Omerović, Ayham Shhade, Damir Halilović, Andro Babić, Kenan Đuliman, Mahir Bešić i Leonid Ignatkov.

Napad: Armin Spahić, Alan Pajević i Nino Stojanović.


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