Rahimić odabrao igrače: Ovo je spisak Veleža za Milsami

Mostarci će zbog poznate situacije s infrastrukturom domaći susret igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, gdje se uprkos promjeni domaćinstva očekuje velika podrška navijača.

Osim što neće igrati na svom stadionu, stručni štab Rođenih suočen je i s dodatnim problemima. Zbog FIFA-ine zabrane registracije novih fudbalera, Velež nije mogao računati na ljetna pojačanja, dok je klub u međuvremenu ostao bez velikog broja standardnih prvotimaca iz prošle sezone,pišu Vijesti

Trener Ibro Rahimić za evropski duel može računati na sljedeći kadar:

Golmani: Faris Ribić i Elmin Mataradžić.

Odbrana: Ajdin Nukić, Ante Hrkać, Said Duranović, Adin Bajrić i Faruk Šetić.

Vezni red: Rafidine Abdullah, Đani Salčin, Aldin Mešić, Anes Omerović, Ayham Shhade, Damir Halilović, Andro Babić, Kenan Đuliman, Mahir Bešić i Leonid Ignatkov.

Napad: Armin Spahić, Alan Pajević i Nino Stojanović.

Facebook komentari