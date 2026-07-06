Belgija razbila Sjedinjene Države i plasirala se u četvrtfinale

Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države (4:1) u najkontroverznijoj utakmici Svjetskog prvenstva do sada i plasirala se čevrtfinale.

Belgiju, koja je ovaj dio Mundijala odigrala bez poraza, u četvrfinalu čeka Španija.

Sjedinjenim Državama nije pomogao ni napadač Folarin Balogun, kojem je FIFA ukinula automatsku zabranu igranja utakmice protiv Belgije nakon što je dobio crveni karton u prethodnom meču protiv BiH.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je zvao prvog čovjeka FIFA-e Đanija Infantina (Gianni Infantini) i zatražio poništavanje kazne za Baloguna. FIFA je izrekla uslovnu suspenziju Balogunu u trajanju od jedne godine, što je prvi takav slučaj od kada su uvedeni žuti i crveni kartoni.

“Novo lice” Belgije u odnosu na ranije mečeve moglo se vidjeti na samom početku meča. Napadačkom igrom tražili su gol, a već u devetoj minuti De Ketelare (De Ketelaere) je doveo Crvene vragove vodstvo. Nakon prizemnog ubačaja sa lijeve strane, sa nekoliko metara je lagano poslao loptu u gol.

Sjedinjene Države ništa nisu pokazale do 31. minute kada je Tilman (Tillman) pogodio iz slobodnog udarca za izjednačenje. Lopta je pogodila jednog od igrača Belgije u živom zidu i Kurtoa (Curtois) je ostao na krivoj nozi,piše Avaz

Dvije minute kasnije De Ketelare je ponovo Belgijance doveo vodstvo. Pogodio je glavom nakon ubačaja sa strane. Belgijanci su bili mnogo bolja ekipa u prvom poluvremenu. Osim gola iz slobodnog udarca, Sjedinjene Države nisu uputile šut u okvir gola u prvom dijelu meča.

U drugom poluvremenu, Belgijanci su se opredijelili za zatvorenu igru i djelovali su smireno i sigurno. Do trećeg gola Belgijanci su stigli nakon greške američkog golmana u 57. minuti. Fris (Fresse) je izašao na dugu loptu izvan kaznenog prostora, ali je mu je De Ketelare presjekao dodavanje nakon odugovlačenja i lopta je došla do Vanakena koji je pogodio za 3:1.

Sjedinjene Države su nastojale da se vrate u utakmicu, ali Belgijanci to nisu dozvolili. Lukaku je pogodio u sudijskoj nadokandi za 4:1.

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