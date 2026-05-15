Krunić se konačno oglasio: Naravno da ću navijati za BiH, a himna…

Svaki uspjeh prate i neke popratne priče i izmišljene kontroverze, a to se desilo i sa Krunićem. U medijima su se povukle priče da “ne dobija pozive u reprezentaciju jer je Srbin” i da je razlog u tome što je, igrajući za Zvezdu, u nekoliko navrata pjevao himnu Srbije, o čemu je sjajni vezni fudbaler konačno odlučio progovoriti.

Rade Krunić je gostovao u emisiji „Indirektno sa Popom i Milanom“, a na početku je govorio o svom putu iz Donjeg Srema u Italiju. Osvrnuo se i na nikada dobijeni poziv da zaigra ni za mladu reprezentaciju Srbije.Potom je uslijedilo pitanje vezano za reprezentaciju BiH i pjevanje himne Srbije.

“Bilo je priče kada je selektor omladinske reprezentacije Srbije bio Veljko Paunović da ću biti pozvan na B spisak te mlade reprezentacije sačinjene od igrača Superlige Srbije. Završio sam papire, trebala su da budu dva okupljanja, ali ja nisam dobio nijedan. Nisam mogao više da čekam i prihvatio sam poziv BiH, ne vidim da je to bila pogrešna odluka. Ja sam iz Bosne i Hercegovine i to je normalno”, rekao je Rade Krunić i objasnio.

“Da sam dobio taj poziv u B reprezentaciju Srbije ne bih prihvatio poziv iz BiH. Zato što sam tada igrao u Srbiji, osjećam se i jesam Srbin, zvali su me ponovo kasnije iz FS Srbije kada sam igrao za Empoli, ali tada više nisam mogao jer sam imao nastup za BiH”, objasnio je Rade Krunić.

Na konstataciju voditelja Predraga Popovića da će on na Svjetskom prvenstvu navijati za BiH, Rade Krunić se složio.

“Naravno, i ja ću”.

A, onda je uslijedilo pitanje da li bi išao na Mundijal da ga je Džeko zvao.

“Sa Džekom bih išao svuda. Nevjerovatan tip, tako prizeman, a takva fudbalska veličina”, rekao je Rade Krunić, a onda se prebacio na slučaj pjevanja himne Srbije:

“Bespotrebno se podigla prašina oko pjevanja himne, sada nisam dobrodošao. Selektor Sergej Barbarez je donio takvu odluku, napravio je fantastičan rezultat. Moram da pomenem i direktora Spahića koji takođe tamo radi veliki posao, a igrali smo zajedno u reprezentaciji, sjajan momak, ozbiljna ličnost koja je doprinijela da se Bosna fudbalski digne ovako. Imaju odlične mlade igrače, mislim da mogu daleko da doguraju. Imaju dobru grupu”, rekao je Rade Krunić,piše Vijesti

Rade Krunić (32) je za BiH debitovao 2016. godine i sakupio je 34 nastupa, uz četiri postignuta gola. Posljednji nastup upisao je u porazu od Holandije (5:2) u septembru 2024. godine, pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza.

