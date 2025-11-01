FIFA ovo nije očekivala: Jedna od najskupljih utakmica na SP-u ne zanima navijače?

Prodaja ulaznica za otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u ne ide prema planu, a brojke su iznenadile mnoge.

Kako piše The Athletic, interes za utakmicu između SAD-a i Paragvaja, koja će se igrati 12. juna na SoFi stadionu u Los Angelesu, osjetno je slabiji u odnosu na ostale utakmice na istoj lokaciji.

Prema dokumentu koji je podijeljen organizatorima, do 10. aprila prodano je 40.934 ulaznice za američko otvaranje, dok je, primjera radi, za utakmicu Iran – Novi Zeland tri dana kasnije prodano više od 50 hiljada karata.

Glavni razlog slabije prodaje, čini se, leži u visokoj cijeni. Kada su ulaznice puštene u prodaju, utakmica SAD – Paragvaj bila je treća najskuplja na cijelom turniru, s cijenama od čak 2730, 1940 i 1120 dolara.

Dok su za većinu ostalih utakmica cijene naknadno rasle zbog velike potražnje, za ovu utakmicu ostale su iste što je jasan znak da interes nije ispunio očekivanja, prenosi Gol,piše Vijesti

The Athletic navodi kako se ulaznice prodaju sporim tempom, tek nekoliko desetaka dnevno, a hiljade su i dalje dostupne na FIFA-inoj službenoj stranici. Zanimljivo, među rijetkim utakmicama koje imaju veći broj neprodanih ulaznica nalaze se upravo otvaranja SAD-a i Kanade, što dodatno iznenađuje s obzirom na status domaćina.

FIFA, doduše, tvrdi da je ukupno prodano oko pet miliona ulaznica, ali i priznaje da dio karata namjerno zadržava kako bi ih pustila u prodaju bliže početku turnira. Ipak, brojke pokazuju da, barem za sada, glamurozno otvaranje Svjetskog prvenstva u SAD-u ne izaziva očekivanu pomamu među navijačima.

Facebook komentari