Kiks Veleža u Mostaru, Sloga odnijela vrijedan bod

Domaći tim imao je nekoliko prilika u prvom poluvremenu, ali nije uspio doći do pogotka.

Prvi dio utakmice obilježila je i povreda Armina Spahića, koji je u 43. minuti morao napustiti teren, a zamijenio ga je Šarić.

U nastavku susreta oba tima pokušavala su doći do gola, ali bez uspjeha, pa je utakmica završena podjelom bodova,piše Vijesti

Velež nakon ovog kola ostaje na četvrtoj poziciji sa 39 osvojenih bodova iz 28 utakmica, dok je Sloga i dalje deveta sa 24 boda, pet manje od Radnika koji se nalazi u sigurnoj zoni.

U narednom kolu Velež će gostovati u Banjoj Luci kod Borca, dok će Sloga na svom terenu dočekati Zrinjski.

