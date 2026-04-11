Fudbal

Kiks Veleža u Mostaru, Sloga odnijela vrijedan bod

3.4K  
Objavljeno prije 25 minuta

Nogometaši Veleža i Sloge iz Doboja odigrali su neriješeno u 28. kolu domaćeg prvenstva, a susret u Mostaru završen je rezultatom 0:0.

Domaći tim imao je nekoliko prilika u prvom poluvremenu, ali nije uspio doći do pogotka.

Prvi dio utakmice obilježila je i povreda Armina Spahića, koji je u 43. minuti morao napustiti teren, a zamijenio ga je Šarić.

U nastavku susreta oba tima pokušavala su doći do gola, ali bez uspjeha, pa je utakmica završena podjelom bodova,piše Vijesti

Velež nakon ovog kola ostaje na četvrtoj poziciji sa 39 osvojenih bodova iz 28 utakmica, dok je Sloga i dalje deveta sa 24 boda, pet manje od Radnika koji se nalazi u sigurnoj zoni.

U narednom kolu Velež će gostovati u Banjoj Luci kod Borca, dok će Sloga na svom terenu dočekati Zrinjski.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh