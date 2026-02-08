Poznati svi termini narednog kola WWin lige BiH

Nakon skoro dva mjeseca pauze u petak je nastavljena WWin liga, te nam je 20. kolo donijelo nekoliko zanimljivih okršaja.

Tokom sedmice očekuju nas mečevi osmine finala Kupa BiH, a za vikend će se igrati utakmice 21. kola.

Već je poznato da će se mečevi 21. kola igrati u rasponu od tri dana, te nas čeka ponovo nekoliko derbija.

21. kolo WWin lige BiH u subotu će velikim derbijem otvoriti Borac i Zrinjski, a ovaj meč se igra od 16 sati,pišu Vijesti

U nedjelju ćemo gledati tri utakmice. Program počinje u 13 sati okršajem Široki Brijeg – Velež, a dva sata kasnije u Doboju će igrati Sloga i Sarajevo.

Subotnji program završava se utakmicom Radnik – Posušje koji svoj meč počinju u 15:15 sati.

Kolo se završava u ponedjeljak na Grbavici gdje ćemo gledati meč Željezničara i Rudara iz Prijedora. Utakmica u Sarajevu će se igrati od 18 sati.

