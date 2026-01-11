Džeko sa tribina gledao remi Fiorentine i Milana

Na Artemio Franchiju je bilo puno uzbuđenja, naročito u nastavku meča. Nakon 45 minuta mreže su mirovale, ali u durgom dijelu ludnica.

Comuzzo je u 66. minuti šokirao goste i donio radost Fiorentini, da bi tek u 90. minuti rezervista Nkunku snažnim udarcem savladao Davida de Geu.

U sedam minuta nadoknade nekoliko opasnih napada, a pravo je čudo da Fiorentina ne dolazi do pobjede. Prvo je Marco Brescianini pogodio prečku iz zicer situacije, a nakon toga velika šansa za Moisea Keana, ali Mike Maignan fantastično brani.

Sve ovo s tribina je posmatrao Edin Džeko, koji zbog povrede stopala ni danas nije bio u kombinacijama za meč. Mladi Eman Košpo presjedio je remi svoje Fiorentine.

Luka Modrić je po najavi i ostao na klupi i nije ulazio u igru, što može da bude jedan od uzroka slabije partije Rossonera, koji sve češće kiksaju u borbi za titulu.

Vodeći je Inter i dalje sa 42, Milan ima 40, Roma 39 bodova, Napoli 38. U derbiju kola večeras Inter dočekuje Napoli i može da poveća prednost na tabeli,pišu Vijesti

Fiorentina je sa 14 bodova i dalje u opasnoj zoni, ali već drugu utakmicu u nizu nesretno ostaje bez važnih bodova. Protiv Lazija je u Rimu prethodno vodila 2:1, pa u nadoknadi primila gol za 2:2, a sličan scenarij dogodio se i večeras.

Facebook komentari