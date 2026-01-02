Fudbal

Sarajevo prodalo kapitena Gulijašvilija u španski Rasing

Transfer je realizovan uz fiksni iznos obeštećenja uz dodatne bonuse te procenat od eventualne buduće prodaje, naveli su iz Sarajeva

Fudbalski klub Sarajevo je zvanično potvrdio da je kapiten ove ekipe Đorđi Gulijašvili novi član Rasing Santandera, lidera španske Segunde.

Transfer je realizovan uz fiksni iznos obeštećenja uz dodatne bonuse te procenat od eventualne buduće prodaje, naveli su iz Sarajeva.

– Gruzijski reprezentativac je u prvom dijelu sezone upisao 20 nastupa u svim takmičenjima, uz dva postignuta gola i osam asistencija. Ukupno je u bordo dresu FK Sarajevo odigrao 69 utakmica, postigao 23 gola i dodao 15 asistencija. Na Koševo je stigao početkom 2023. godine iz Saburtala Tbilisi, a jedan dio karijere proveo je i na posudbi u Veležu iz Mostara. Kontinuirane dobre partije donijele su mu i status standardnog člana A reprezentacije Gruzije, za koju je do sada nastupio šest puta. FK Sarajevo zahvaljuje Giorgiju i želi mu mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Sretno Guli – naveli su iz Sarajeva.


