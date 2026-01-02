Sarajevo prodalo kapitena Gulijašvilija u španski Rasing

Fudbalski klub Sarajevo je zvanično potvrdio da je kapiten ove ekipe Đorđi Gulijašvili novi član Rasing Santandera, lidera španske Segunde.

Gulijašvili odlazi u redove lidera španske Segunde

Transfer je realizovan uz fiksni iznos obeštećenja uz dodatne bonuse te procenat od eventualne buduće prodaje, naveli su iz Sarajeva.

– Gruzijski reprezentativac je u prvom dijelu sezone upisao 20 nastupa u svim takmičenjima, uz dva postignuta gola i osam asistencija. Ukupno je u bordo dresu FK Sarajevo odigrao 69 utakmica, postigao 23 gola i dodao 15 asistencija. Na Koševo je stigao početkom 2023. godine iz Saburtala Tbilisi, a jedan dio karijere proveo je i na posudbi u Veležu iz Mostara. Kontinuirane dobre partije donijele su mu i status standardnog člana A reprezentacije Gruzije, za koju je do sada nastupio šest puta. FK Sarajevo zahvaljuje Giorgiju i želi mu mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Sretno Guli – naveli su iz Sarajeva.

