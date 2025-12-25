Džeko ima novi klub u Italiji!

Prema pisanju italijanskih medija, reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko uskoro će napustiti Fiorentinu i potpisati za novi klub!Naime, kako piše Cagliaritoday, Dijamant mijenja klub ali ostaje u Italiji i potpisuje za ekipu Genoe!

Džeko je početkom sezone stigao u Fiorentinu kojoj ne cvjetaju ruže s obzirom da je posljednjeplasirana na tabeli, a naš reprezentativac u 11 utakmica nije postigao gol.

Odlazak u Genou i dosta više utakmica za Džeku sigurno će obradovati i Barbareza pred martovske utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo u kojim igramo sa Velsom.

Genoa bi trebala biti osmi klub u bogatoj karijeri u kojoj je do sada nastupao za Željezničar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter i pomenutu Fiorentinu,pišu Vijesti

Facebook komentari