Tabaković: Džeko mi uvijek pošalje poruku

Haris Tabaković postao je jedna od glavnih tema u BiH i Njemačkoj zahvaljujući sjajnoj formi u dresu reprezentacije i Borussije Mönchengladbach.

U posljednja tri meča za BiH postigao je tri gola, a u Bundesligi je drugi strijelac prvenstva sa sedam pogodaka. Više od njega zabio je samo Kejn.

Njemački Bild ga je nazvao jednim od najboljih transfera sezone i objavio intervju u kojem je Tabaković govorio o svom usponu, ali i odnosu s Edinom Džekom.

Istakao je da mu je Džeko veliki uzor, te pohvalio njegovu posvećenost i dugovječnost u vrhunskom fudbalu.

Tabaković je otkrio da međusobno redovno razmjenjuju poruke nakon postignutih golova, te da mu igranje s Džekom u reprezentaciji predstavlja poseban osjećaj.

Facebook komentari